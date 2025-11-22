Международный муниципальный форум стран БРИКС
Люблю этот небанальный рецепт за простоту. Праздничное куриное кольцо в слоеном тесте — нужны грудка, сыр и яйца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Устали от одинаковых котлет и куриных грудок? Это куриное кольцо станет настоящим открытием! Представьте: сочный фарш с кремовым сыром, нежные перепелиные яйца-сюрприз внутри и хрустящее слоеное тесто с кунжутом снаружи. Когда разрезаешь это золотистое кольцо — просто кайф! А готовится оно не сложнее, чем обычные котлеты, но выглядит так празднично, что не стыдно и гостям подать. Проверено — это блюдо исчезает со стола первым, а рецепт у вас будут просить все, кто его попробовал.

Тебе понадобится: 500 г куриного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 2 ст. л. сыра «Филадельфия», 8–10 вареных перепелиных яиц, 250 г слоеного теста, кунжут, соль, специи. Лук мелко поруби, смешай с куриным фаршем, одним яйцом и сыром. Посоли, поперчи. Круглую форму застели пергаментом. Тесто нарежь полосками шириной 3 см и выложи их в форму так, чтобы края свисали. Выложи большую часть фарша по кругу, сверху разложи перепелиные яйца и накрой оставшимся фаршем. Заверни свисающие края теста, сформировав красивое кольцо. Смажь взбитым яйцом, посыпь кунжутом. Выпекай 30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавай теплым или холодным — одинаково бесподобно!

