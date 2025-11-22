Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 17:13

Эти домашние сосиски стали моим спасением — готовлю партию и замораживаю, всегда есть полезный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит время. Приготовив одну партию куриных сосисок, вы обеспечите себя полезными и вкусными завтраками на целый месяц вперед.

500–700 г куриного филе, одну крупную луковицу, одну морковь и пучок укропа измельчаю в блендере до состояния однородного фарша. Добавляю 100 г молока, 30 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, соль и перец по вкусу, еще раз тщательно перемешиваю.

На пищевую пленку выкладываю порцию фарша и туго закручиваю, формируя сосиску, концы завязываю узлом. Аккуратно опускаю завернутые сосиски в кипящую воду и варю 15 минут. После варки вынимаю, даю немного остыть, снимаю пленку и обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки. Остывшие сосиски можно заморозить для хранения.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

