Эти домашние сосиски стали моим спасением — готовлю партию и замораживаю, всегда есть полезный завтрак

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит время. Приготовив одну партию куриных сосисок, вы обеспечите себя полезными и вкусными завтраками на целый месяц вперед.

500–700 г куриного филе, одну крупную луковицу, одну морковь и пучок укропа измельчаю в блендере до состояния однородного фарша. Добавляю 100 г молока, 30 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, соль и перец по вкусу, еще раз тщательно перемешиваю.

На пищевую пленку выкладываю порцию фарша и туго закручиваю, формируя сосиску, концы завязываю узлом. Аккуратно опускаю завернутые сосиски в кипящую воду и варю 15 минут. После варки вынимаю, даю немного остыть, снимаю пленку и обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки. Остывшие сосиски можно заморозить для хранения.

