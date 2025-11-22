Их можно и пожарить и запечь: готовим куриные котлеты «Пушка» — секрет в пропорции овощей

Их можно и пожарить и запечь: готовим куриные котлеты «Пушка» — секрет в пропорции овощей. Ищете рецепт котлет, которые гарантированно получатся сочными и нежными? Эти куриные котлеты полностью оправдывают свое название — они буквально тают во рту! Сочетание куриного филе с овощами и сметаной создает идеальную текстуру, а специи добавляют насыщенный аромат. Отличный вариант для семейного ужина — и детям понравится!

Натрите на средней терке 1 луковицу, 1 морковь и 150 грамм картофеля. 850 грамм куриного филе мелко порубите. Соедините мясо с овощами, добавьте 2 яйца, 3 ст.л. сметаны, 2 зубчика чеснока, зелень и специи по вкусу. Тщательно перемешайте и введите 3 ст.л. кукурузного крахмала. Дайте фаршу постоять 10 минут — это поможет котлетам сохранить форму. Налепите котлеты и обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретой сковороде с двух сторон под крышкой до золотистой корочки. Для более диетического варианта запекайте в духовке 25-30 минут при 180°C. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами!

