22 ноября 2025 в 20:17

Огромный алабай чуть не растерзал ребенка на глазах прохожих

В Карпинске бродячий алабай напал на восьмилетнего мальчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Карпинске Свердловской области собака породы алабай напала на восьмилетнего ребенка рядом с жилым домом, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Пес находился в стае бездомных животных. Ребенка спас очевидец, и серьезных повреждений удалось избежать.

По информации граждан, в данном районе давно обитают бродячие собаки, отлов которых не проводится. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Иркутске группа крупных псов атаковала учащихся, однако подросткам удалось дать отпор животным. По информации граждан из Октябрьского района, на территории Татарского кладбища обосновалась стая из 10–13 бездомных собак. Происшествие случилось в минувшие выходные дни вблизи школы № 39.

Кроме того, на кадрах, сделанных в Красноярском крае, был запечатлен момент атаки стаи собак на десятилетнего ребенка. В опубликованной видеозаписи видно, как школьник пытается защититься от животных. Происшествие случилось близ садового товарищества «Теремок». Следователи устанавливают наличие владельцев у данных псов.

собаки
дети
нападения
Свердловская область
