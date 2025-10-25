Появились кадры смертельного нападения собак на мальчика под Красноярском

Момент нападения собак на 10-летнего мальчика в Красноярском крае попал на видео. На опубликованных в Telegram-канале Kras Mash кадрах школьник пытается отбиться от стаи. Трагический инцидент произошел у СНТ «Теремок». Следователи выясняют, есть ли у животных хозяева. По данным канала, погибший школьник жил в благополучной семье.

Сообщалось, что собаки загрызли мальчика в Березовском районе Красноярского края. По информации СК, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Уточнялось, что школьник пошел через поле из дома к знакомому пастуху. Они собирались отправиться на выпас скота. В ведомстве сообщили, что бездыханное тело нашли люди, которые проезжали мимо на автомобиле.

Ранее сообщалось, что свора бродячих собак напала на школьника на улице Диагностики в Оренбурге. В управлении Следственного комитета России по Оренбургской области рассказали, что на помощь мальчику подоспел прохожий. В частности, мужчина отогнал животных, благодаря чему ребенок не пострадал.