Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика

Собаки загрызли 10-летнего мальчика в Березовском районе Красноярского края, передает региональный СК. В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело о халатности.

25 октября 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в районе СНТ «Теремок» Березовского района тела 10-летнего подростка без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок пошел через поле из дома к знакомому пастуху. Они собирались отправиться на выпас скота. Однако ребенок пропал. В ведомстве уточнили, что бездыханное тело нашли люди, которые проезжали мимо на автомобиле.

Ранее стая собак напала на 12-летнюю девочку в поселке Чульман Нерюнгринского района Республики Саха. Школьницу удалось отбить от животных и передать медикам. Следственным отделом по городу Нерюнгри была организована проверка.

До этого в магазин бытовой техники в Красноярск пришли покупатели с переноской, в которой сидела ручная обезьяна в памперсе. Животное сумело выбраться на волю и атаковало менеджера. Хозяину пришлось ловить обезьяну.