02 октября 2025 в 02:39

Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске

РЕН ТВ: обезьяна в памперсе покусала менеджера ТЦ в Красноярске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В магазин бытовой техники в Красноярск пришли покупатели с переноской, в которой сидела ручная обезьяна в памперсе, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Она сумела выбраться на волю и атаковала менеджера торговой точки.

Продавец в этот момент распаковывал микроволновку и никак не ожидал нападения. Животное вскочило ему на плечо, укусило за ухо, поцарапало и сбежало. Хозяин обезьяны бросился ее ловить.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Лопбури произошел необычный инцидент с массовым побегом приматов из специализированного питомника. Более 100 молодых макак, содержавшихся в так называемом обезьяньем детском саду, прорвались на свободу и устроили нападение на местный полицейский участок и соседние жилые дома.

До этого стало известно, что в индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян насмерть загрызла 67-летнего фермера Рамната Чаудхари. По данным источника, животные напали на мужчину, когда он вышел в поле за кормом для скота. Из-за множества полученных травм его госпитализировали в больницу, где он и скончался.

