Вкусный и легкий супчик на каждый день. Скарцели по-белорусски: мои просят его на обед и на ужин

Вкусный и легкий супчик на каждый день. Скарцели по-белорусски: мои просят его на обед и на ужин

Знаете, какой суп может за один обед перенести вас в белорусскую деревню с ее неторопливым укладом и настоящим домашним уютом? Скарцели — традиционный белорусский суп, который готовили еще наши прабабушки. Это не просто первое блюдо, а настоящая душа национальной кухни, где картофель, нежное мясо и освежающая простокваша создают удивительно гармоничный вкус. Такой суп не просто насыщает — он согревает и дарит то самое чувство домашнего тепла, которое мы так ценим в семейных рецептах.

Для скарцели вам понадобится: 10 картофелин, 300 г свинины, 500 мл простокваши, 5 лавровых листьев, пучок укропа, 4 стебля зеленого лука, соль. Картофель очистите и нарежьте крупными кусками. Мясо нарежьте порционными кусочками. В кастрюлю сложите картофель и мясо, залейте водой, чтобы покрывало содержимое. Варите 40 минут до мягкости картофеля. За 10 минут до готовности добавьте лавровый лист и соль. В глубоких тарелках разведите простоквашу небольшим количеством горячего бульона. Разложите картофель с мясом по тарелкам, посыпьте обильно измельченным укропом и зеленым луком. Залейте подготовленной простоквашей. Подавайте сразу же! Это блюдо особенно хорошо с черным хлебом и солеными огурцами.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.