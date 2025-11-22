Оливье, «Мимоза» и шуба — все надоело. Моя новая любовь — салат «Гранат». Получается очень нежным и вкусным

Знаете, какой салат станет настоящей звездой новогоднего стола? Тот, который не только невероятно вкусный, но и красивый настолько, что его жалко есть! Салат «Гранат» — именно такое блюдо. Когда вы ставите его на праздничный стол, гости замирают в восхищении: перед ними идеальной формы рубиновый гранат, усыпанный сверкающими зернышками. Но стоит только разрезать эту красоту — и вас ждет сюрприз: внутри нежнейшая курочка с грецкими орехами, пикантный чернослив и ароматный чеснок. Это не просто еда, а настоящее произведение искусства, которое делает праздник по-настоящему волшебным!

Для салата вам понадобится: 400–500 г отварной куриной грудки, 1 крупный гранат, 60 г грецких орехов, 60 г чернослива, 60 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 отварная свекла, майонез, соль, перец. Курицу, чернослив и сыр нарежьте мелкими кубиками. Орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты, кроме свеклы и зерен граната, заправьте майонезом с чесноком. Выложите массу в миску, застеленную пищевой пленкой, и хорошо уплотните. Переверните на блюдо — получится идеальный купол. Всю поверхность смажьте майонезом и обложите тертой отварной свеклой. Сверху густо посыпьте зернами граната. Для полного сходства с настоящим гранатом украсьте цветком от фрукта. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике — и ваше кулинарное чудо готово!

