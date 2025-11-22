Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 15:00

Оливье, «Мимоза» и шуба — все надоело. Моя новая любовь — салат «Гранат». Получается очень нежным и вкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какой салат станет настоящей звездой новогоднего стола? Тот, который не только невероятно вкусный, но и красивый настолько, что его жалко есть! Салат «Гранат» — именно такое блюдо. Когда вы ставите его на праздничный стол, гости замирают в восхищении: перед ними идеальной формы рубиновый гранат, усыпанный сверкающими зернышками. Но стоит только разрезать эту красоту — и вас ждет сюрприз: внутри нежнейшая курочка с грецкими орехами, пикантный чернослив и ароматный чеснок. Это не просто еда, а настоящее произведение искусства, которое делает праздник по-настоящему волшебным!

Для салата вам понадобится: 400–500 г отварной куриной грудки, 1 крупный гранат, 60 г грецких орехов, 60 г чернослива, 60 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 отварная свекла, майонез, соль, перец. Курицу, чернослив и сыр нарежьте мелкими кубиками. Орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты, кроме свеклы и зерен граната, заправьте майонезом с чесноком. Выложите массу в миску, застеленную пищевой пленкой, и хорошо уплотните. Переверните на блюдо — получится идеальный купол. Всю поверхность смажьте майонезом и обложите тертой отварной свеклой. Сверху густо посыпьте зернами граната. Для полного сходства с настоящим гранатом украсьте цветком от фрукта. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике — и ваше кулинарное чудо готово!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Простой ужин из грудки и сметаны — картофельная бабка с курицей: горячее для всей семьи в одном противне
Общество
Простой ужин из грудки и сметаны — картофельная бабка с курицей: горячее для всей семьи в одном противне
Салат с самым весенним названием на новогодний стол. «Подснежник» — красив в разрезе, а вкус — просто пушка
Общество
Салат с самым весенним названием на новогодний стол. «Подснежник» — красив в разрезе, а вкус — просто пушка
Салат «Новой год без хлопот»: удивит вас вкусом и простотой. Рецепт-выручалка, обязательно сохраняйте
Общество
Салат «Новой год без хлопот»: удивит вас вкусом и простотой. Рецепт-выручалка, обязательно сохраняйте
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. Новогодние хлопушки — нужны яйца и плавленый сыр
Общество
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. Новогодние хлопушки — нужны яйца и плавленый сыр
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
рецепты
салаты
закуски
новогодний стол
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Писатель Олег Рой одной фразой оценил состояние покинувшей РФ Пугачевой
Страшная авария чуть не унесла жизни нескольких детей
Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ
«Толкает к коллапсу»: Орешкин назвал причину краха экономики стран G7
На Западе заговорили о тупиковом положении Украины в переговорах
У бывшего мужа Началовой выявили тяжелое заболевание
В США раскрыли, почему Зеленский разрешил молодым украинцам уехать
«Жертв больше». Новое имя появилось в списке богородского маньяка, детали
Найдено решение с водой в Донбассе? Что придумали ученые, переброска рек
Приставы взялись за «двойника» Пугачевой, задолжавшего огромную сумму
Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram
Раскрыты истинные мотивы ЕС о срыве подписания Украиной мирного плана США
Медведев обратился к «кровавому киевскому клоуну» с одним предложением
Главу ЮАР смутили на саммите G20
«Лучше Миндич»: Медведев высмеял главу делегации Украины для диалога с США
Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин
ChatGPT понадобились паспорта пользователей
Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье
Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде
Ужасная авария с грузовиком унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.