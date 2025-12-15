Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:34

Пицца «Пальчики оближешь»: готовлю на твороге низкокалорийное чудо с грибами и помидорами

Представьте пиццу, где нежная творожная основа заменяет калорийное тесто. Эта запеканка — настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых вкусов. Сочетание творога, легкого сыра и белков создает плотную, но воздушную основу, которая идеально дополняется сочными томатами, ароматными грибами и свежей зеленью.

Твердый сыр (50 г) натираю на крупной терке. В миске смешиваю обезжиренный творог (400 г), тертый сыр и яичные белки (3 шт.) до однородной массы.

Форму для запекания слегка смазываю оливковым маслом. На дно выкладываю кружочки помидоров (200 г), солю, перчу и посыпаю половиной мелко нарезанного свежего базилика (15 г).

Сверху аккуратно распределяю творожно-сырную массу и разравниваю. На основу выкладываю пластинки шампиньонов (100 г). Посыпаю оставшимся базиликом и мелко нарезанным укропом (30 г), добавляю еще немного перца.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока поверхность не схватится и не подрумянится. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на порции и подаю.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

