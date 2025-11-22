Идеальный холодец на Новый год — простой рецепт из говядины и курицы, который всегда получается и радует вкусом

Зимой без холодца праздничный стол кажется неполным. Это блюдо не только традиционно, но и полезно: в нем много коллагена и микроэлементов, которые поддерживают суставы и укрепляют организм. Советы опытного кулинара помогут приготовить мясной студень, который всегда получается прозрачным, наваристым и ароматным.

Говяжью кость с мясом (1,5 кг), сустав (1,5 кг) и антрекот (700 г) укладывают в кастрюлю и заливают холодной водой на ночь, чтобы бульон был прозрачным. Утром воду сливают, курицу (500 г) убирают, а говядину заливают 3,5 л свежей воды и варят 2,4 часа на минимальном огне. Затем добавляют курицу и варят еще 1,5 часа.

За 10 минут до готовности в бульон добавляют 10–15 зубчиков чеснока, соль и 4–5 лавровых листьев. Мясо нарезают, раскладывают по формочкам и заливают бульоном. После остывания холодец готов: насыщенный мясной вкус без лишних специй делает его украшением любого праздничного стола.

