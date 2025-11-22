Международный муниципальный форум стран БРИКС
Идеальный холодец на Новый год — простой рецепт из говядины и курицы, который всегда получается и радует вкусом

Зимой без холодца праздничный стол кажется неполным. Это блюдо не только традиционно, но и полезно: в нем много коллагена и микроэлементов, которые поддерживают суставы и укрепляют организм. Советы опытного кулинара помогут приготовить мясной студень, который всегда получается прозрачным, наваристым и ароматным.

Говяжью кость с мясом (1,5 кг), сустав (1,5 кг) и антрекот (700 г) укладывают в кастрюлю и заливают холодной водой на ночь, чтобы бульон был прозрачным. Утром воду сливают, курицу (500 г) убирают, а говядину заливают 3,5 л свежей воды и варят 2,4 часа на минимальном огне. Затем добавляют курицу и варят еще 1,5 часа.

За 10 минут до готовности в бульон добавляют 10–15 зубчиков чеснока, соль и 4–5 лавровых листьев. Мясо нарезают, раскладывают по формочкам и заливают бульоном. После остывания холодец готов: насыщенный мясной вкус без лишних специй делает его украшением любого праздничного стола.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Идеальный холодец на Новый год — простой рецепт из говядины и курицы, который всегда получается и радует вкусом Зимой без холодца праздничный стол кажется неполным. Это блюдо не только традиционно, но и полезно: в нем много коллагена и микроэлементов, которые поддерживают суставы и укрепляют организм. Советы опытной кулинарки помогут приготовить мясной студень, который всегда получается прозрачным, наваристым и ароматным.
говяжья кость с мясом — 1,5 кг
говяжий сустав — 1,5 кг
передний говяжий антрекот — 700 г
курица — 500 г
чеснок — 10−15 зубчиков
лавровый лист — 4−5 шт.
соль — по вкусу
Говяжью кость с мясом 1,5 кг, сустав 1,5 кг и антрекот 700 г укладывают в кастрюлю и заливают холодной водой на ночь, чтобы бульон был прозрачным.
Утром воду сливают, курицу 500 г убирают, а говядину заливают 3,5 л свежей воды и варят 2,4 часа на минимальном огне. Затем добавляют курицу и варят ещё 1,5 часа.
За 10 минут до готовности в бульон добавляют 10–15 зубчиков чеснока, соль и 4–5 лавровых листьев.
Мясо нарезают, раскладывают по формочкам и заливают бульоном. После остывания холодец готов: насыщенный мясной вкус без лишних специй делает его украшением любого праздничного стола.
