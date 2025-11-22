Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 08:03

Готовлю лазанья-суп — все вкусы итальянского бешамеля и мясного рагу в формате уютного супа за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лазанья-суп — это гениальное изобретение для всех любителей итальянской кухни. Здесь есть все: мясной фарш, томатный соус, сырная сливочность и паста, но в формате быстрого и удобного супа.

В кастрюле с толстым дном разогреваю 30 г растительного масла, обжариваю 500 г говяжьего фарша с мелко нарезанными луком, морковью и двумя стеблями сельдерея до мягкости овощей. Добавляю соль, черный перец, сушеный базилик, измельченный чеснок и щепотку сахара для баланса кислоты.

Вливаю 400 мл перетертых томатов, прогреваю 3-4 минуты, затем вливаю 200 мл теплых сливок, добавляю 100 г моцареллы и 100 г пармезана, прогреваю еще 4-5 минуты, помешивая, пока сыры не расплавятся. Вливаю 2,5 л горячего бульона или воды, довожу до кипения, засыпаю 150 г макарон или поломанных листов лазаньи и варю до готовности пасты. Подаю, посыпав дополнительным тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Регионы
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Котлеты останутся в прошлом: готовим отбивные из индейки в сырном кляре — шикарный вкус за 15 минут
Общество
Котлеты останутся в прошлом: готовим отбивные из индейки в сырном кляре — шикарный вкус за 15 минут
Готовим вкусный ужин без лишних калорий: сочная и ароматная овощная лазанья — даже дети попросили добавки
Общество
Готовим вкусный ужин без лишних калорий: сочная и ароматная овощная лазанья — даже дети попросили добавки
Когда тянет на азиатскую кухню, готовлю этот том-ям — рецепт с птитимом вас точно удивит
Общество
Когда тянет на азиатскую кухню, готовлю этот том-ям — рецепт с птитимом вас точно удивит
еда
рецепты
сыры
лазанья
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создадут систему, предупреждающую о мошенниках во время разговора
В Совфеде после слов Вэнса увидели признание фиаско США по Украине
Солдаты ВСУ поплатились за отсутствие маскировки
«Все, что можно было»: беженка о бесчинствах военных под Красным Лиманом
«Если не решится»: Зеленскому предрекли «начало конца»
Венгрия раскрыла свое отношение к украинскому мирному плану Трампа
В самом сердце Европы подросток перерезал горло туристу
ВСУ ударили по подстанции и лишили света тысячи курян
Курица по-грузински в духовке: ароматное и пряное мясо в маринаде
Названо число погибших при атаке БПЛА на Сызрань
«Черная пятница — 2025»: полный список уловок и манипуляций маркетплейсов
Как скрыть друзей во ВКонтакте? Прячем от любопытных глаз личную информацию
«Величайшие враги»: союзников Украины обвинили в притворстве
Россиянам ответили, ждать ли возобновления авиасообщения с Японией
Любимец Московского зоопарка вступил в финальную стадию зажировки
«Не погода, а чудо»: Вильфанд назвал регионы, куда придет июньское тепло
«Максимально раздроблен»: на Западе признали уязвимость перед Россией
В Госдуме напомнили, сколько россияне будут отдыхать в январе
В США не смогли зажечь рождественскую ель из-за внезапной стрельбы
Российского хоккеиста признали второй звездой победного матча НХЛ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.