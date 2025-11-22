Готовлю лазанья-суп — все вкусы итальянского бешамеля и мясного рагу в формате уютного супа за 30 минут

Лазанья-суп — это гениальное изобретение для всех любителей итальянской кухни. Здесь есть все: мясной фарш, томатный соус, сырная сливочность и паста, но в формате быстрого и удобного супа.

В кастрюле с толстым дном разогреваю 30 г растительного масла, обжариваю 500 г говяжьего фарша с мелко нарезанными луком, морковью и двумя стеблями сельдерея до мягкости овощей. Добавляю соль, черный перец, сушеный базилик, измельченный чеснок и щепотку сахара для баланса кислоты.

Вливаю 400 мл перетертых томатов, прогреваю 3-4 минуты, затем вливаю 200 мл теплых сливок, добавляю 100 г моцареллы и 100 г пармезана, прогреваю еще 4-5 минуты, помешивая, пока сыры не расплавятся. Вливаю 2,5 л горячего бульона или воды, довожу до кипения, засыпаю 150 г макарон или поломанных листов лазаньи и варю до готовности пасты. Подаю, посыпав дополнительным тертым пармезаном.

