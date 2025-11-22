Премьер Японии попала в неловкую ситуацию на саммите G20 Премьер Японии Такаити прибыла на саммит G20 через час после начала

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла на саммит лидеров G20 в ЮАР спустя примерно час после его начала, сообщает корреспондент РИА Новости. Она заняла свое место в зале во время выступления другого участника.

Перед тем как сесть на свое место, японский политик успела обменяться быстрым рукопожатием с вице-президентом Индонезии Гибраном Ракабуминг Ракой, говорится в материале. Ситуация произошла в ходе официальной части мероприятия.

Ранее организаторы встречи глав государств «Группы двадцати» не отключили микрофоны во время закрытого обсуждения. Инцидент привел в замешательство президента ЮАР Сирила Рамафосу, который в этот момент цитировал работу древнеримского историка Плиния Старшего под названием «Африка».

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер чуть не упал в ходе саммита G20 в ЮАР. По имеющимся данным, политик споткнулся в процессе приветствия бизнес-представителей. Согласно предположениям источников, причиной инцидента могла стать неровность поверхности пола.