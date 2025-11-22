Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 16:38

Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России

Соцфонд: средний размер пенсии по инвалидности превысил 15 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средний размер пенсии по инвалидности в России превысил 15 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. На 1 октября данный показатель достиг 15 871 рубля в месяц, что выше уровня начала года.

У работающих пенсионеров с инвалидностью выплаты составляют 16 037 рублей. Неработающие же граждане из этой категории получают 15 796 рублей в месяц.

Ранее в Соцфонде сообщили, что средняя пенсия по старости в стране составляет 25 198 рублей. С начала 2025 года данный показатель увеличился на 219 рублей. Статистика демонстрирует разницу в выплатах для работающих и неработающих пенсионеров: 22 378 рублей против 25 847 рублей соответственно. Ежемесячный разрыв между этими категориями достигает 3469 рублей.

Кроме того, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов рекомендовал россиянам не полагаться только на государственную пенсию во избежание снижения уровня жизни. Эксперт посоветовал формировать дополнительные накопления для преклонного возраста, распределяя средства между акциями, облигациями и банковскими вкладами.

пенсия
инвалиды
Россия
Социальный фонд
