22 ноября 2025 в 17:15

Лучшие способы квасить капусту: 8 проверенных рецептов на любой вкус

Квашеная капуста как в СССР: простой рецепт
Квашеная капуста — это универсальная заготовка, которая уместна в любом доме. Ее делают десятилетиями, передают семейные рецепты, спорят о пропорциях соли и выбирают между классикой и необычными блюдами из разных стран. В нашей подборке — сразу несколько вариантов, найдите тот, что приглянется вам.

Ниже — перечень рецептов, чтобы было удобно ориентироваться:

Квашеная капуста по-немецки с яблоками

Немцы любят сочетать капусту с яблоками — этот прием делает вкус интереснее. Нашинкуйте 2 кг капусты, натрите 150 г моркови, добавьте 40 г соли и тщательно помните смесь, пока не появится сок. Всыпьте чайную ложку тмина и добавьте тонкие дольки двух-трех твердых яблок.

Переложите массу в банку, добавьте 3 лавровых листа, установите гнет и оставьте в теплом месте на 2-3 дня. Такая капуста получается сочной и ароматной, с легким яблочным оттенком.

По-грузински со свеклой: яркий розовый вариант

Это блюдо узнают с первого взгляда — свекла окрашивает капусту в насыщенный розовый цвет. Крупно нарежьте 2 кг капусты, добавьте 500 г свеклы соломкой и 3 моркови. Положите чеснок и при желании — острый перец.

Добавьте 2 ст. л. соли, слегка помните массу и утрамбуйте в банку. Через сутки-двое появится достаточное количество сока — перенесите заготовку в холодильник еще на пару дней. Получится хрустящая, ароматная закуска в кавказском стиле.

Простая классика без моркови

Минимальный состав, чистый вкус капусты. Тонко нашинкуйте 2 кг капусты, всыпьте 40 г соли и как следует перетрите до сока. По желанию можно положить перец горошком, лаврушку или чеснок.

Утрамбуйте массу в банку, накройте и оставьте на 2-3 дня. Не забывайте ежедневно протыкать капусту до дна — это важно, чтобы не появилась горечь. Такой вариант подойдет тем, кто любит максимально традиционный вкус.

Капуста с сахаром: быстрый способ ускорить брожение

Сахар не делает капусту сладкой — он просто ускоряет ферментацию. Нашинкуйте кочан весом около 2 кг, добавьте столовую ложку соли и чайную ложку сахара. Положите тертую морковь, тщательно помните массу и переложите в банку.

Пару раз в день протыкайте содержимое — процесс пойдет быстрее, аромат станет ярче, а вкус — насыщеннее. Через 2-3 дня капуста будет готова.

Квашеная капуста с морковью: рецепт

Острая квашеная капуста

Для пикантного варианта нарежьте 1,5–2 кг капусты, добавьте одну крупную морковь, острый перец и несколько зубчиков чеснока. Посолите (1 ст. л. без горки), перетрите руками и утрамбуйте в банку.

Через два дня вкус станет выразительным, с яркой жгучей нотой. Отлично подходит к мясу и картофелю.

Капуста по-корейски с маслом и специями

Этот вариант — переходный между салатом и классической квашеной капустой. Капусту (2 кг) и 500 г моркови смешайте с солью и сахаром, чуть помните. Отдельно сделайте маринад: масло, уксус, паприка, кориандр, чеснок.

Залейте все горячим маринадом, перемешайте и разложите по банкам. Через 3-4 дня вкус стабилизируется — получится ярко, ароматно, с характерной азиатской ноткой.

Классическая капуста из СССР

Старый, надежный рецепт. Шинкуйте 2–2,5 кг капусты, добавьте пару морковок и 2 ст. л. соли. Перетрите смесь до появления сока и плотно утрамбуйте в банку.

Раз в 8–10 часов протыкайте палочкой, чтобы выходили газы. Через пару дней капуста станет хрустящей, светлой и приобретет тот самый вкус, который помнят многие.

С клюквой: зимний, яркий и очень ароматный вариант

Тонко нашинкуйте 1,5–2 кг капусты, добавьте морковь и 1,5 ст. л. соли. Добавьте 150–200 г клюквы — свежей или замороженной. Ягода даст красивый розоватый оттенок и легкую северную кислинку.

Оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре, ежедневно выпуская газ. Эта капуста отлично хранится и становится только ароматнее со временем.

Салат «Трио»: простое и вкусное блюдо и на праздник, и на каждый день.

