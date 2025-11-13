Три ингредиента — не надо ничего варить! Салат «Трио»: просто и вкусно

Три ингредиента — не надо ничего варить! Салат «Трио»: просто и вкусно

Легкий, бюджетный и удивительно вкусный салат, который выручает, когда нужно быстро собрать закуску к ужину или накрыть стол для гостей. Главное — соблюдать равные пропорции, тогда вкус получается сбалансированным даже без кулинарных хитростей.

Для приготовления 200 г фасоли заранее замочить в холодной воде, лучше оставить на ночь. Утром воду слить, промыть фасоль и отварить до мягкости, но не так, чтобы разварилась. Готовую фасоль охладить, отбросить на сито. 200 г твердого сыра нарезать аккуратными кубиками примерно размером с фасолину. Ветчину (200 г) измельчить точно так же, повторяя размер кубиков — тогда в каждой ложке будет идеальный баланс вкусов.

Подготовленные продукты соединить в глубокой миске и заправить 2 ст. л. майонеза. Рекомендуем добавлять его постепенно. Салат осталось перемешать, охладить 10–15 минут и перед подачей при желании посыпать свежей зеленью. Это блюдо отлично подходит как самостоятельная закуска или гарнир к мясу.

Совет: не переваривайте фасоль — слегка плотная текстура делает салат интереснее.

Как приготовить классическую «Мимозу»? Смотрите у нас на сайте.