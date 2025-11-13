Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:15

Три ингредиента — не надо ничего варить! Салат «Трио»: просто и вкусно

Простой и доступный салат «Трио»: быстрый рецепт Простой и доступный салат «Трио»: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий, бюджетный и удивительно вкусный салат, который выручает, когда нужно быстро собрать закуску к ужину или накрыть стол для гостей. Главное — соблюдать равные пропорции, тогда вкус получается сбалансированным даже без кулинарных хитростей.

Для приготовления 200 г фасоли заранее замочить в холодной воде, лучше оставить на ночь. Утром воду слить, промыть фасоль и отварить до мягкости, но не так, чтобы разварилась. Готовую фасоль охладить, отбросить на сито. 200 г твердого сыра нарезать аккуратными кубиками примерно размером с фасолину. Ветчину (200 г) измельчить точно так же, повторяя размер кубиков — тогда в каждой ложке будет идеальный баланс вкусов.

Подготовленные продукты соединить в глубокой миске и заправить 2 ст. л. майонеза. Рекомендуем добавлять его постепенно. Салат осталось перемешать, охладить 10–15 минут и перед подачей при желании посыпать свежей зеленью. Это блюдо отлично подходит как самостоятельная закуска или гарнир к мясу.

  • Совет: не переваривайте фасоль — слегка плотная текстура делает салат интереснее.

Как приготовить классическую «Мимозу»? Смотрите у нас на сайте.

Читайте также
Салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем
Общество
Салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Семья и жизнь
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Куриное филе с майонезом: секрет идеального сочного блюда
Семья и жизнь
Куриное филе с майонезом: секрет идеального сочного блюда
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Семья и жизнь
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Эта скумбрия вкуснее лосося: секрет в особом маринаде! Очень легкий рецепт
Семья и жизнь
Эта скумбрия вкуснее лосося: секрет в особом маринаде! Очень легкий рецепт
рецепты
салаты
простые рецепты
быстрые рецепты
Новый год
рецепт
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.