Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:25

Квашеная капуста по‑грузински со свеклой: яркая закуска, как на Кавказе

Капуста по-грузински со свеклой: простой рецепт Капуста по-грузински со свеклой: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста по‑грузински сочетает хруст, пряный аромат и легкую кислинку. А еще она очень красивая, необычного розового цвета, и украсит любой стол.

Для приготовления возьмите 2 килограмма капусты и нарежьте ее крупными кусками, добавьте 500 граммов свеклы, нарезанной тонкой соломкой, и 3 средние моркови, натертые на крупной терке. В смесь положите 2-3 дольки чеснока, мелко порубленные, а по вкусу добавьте острый стручковый перец.

Засыпьте овощи 2 ст. л. соли и тщательно перемешайте руками, слегка помяв, чтобы капуста дала сок. Затем утрамбуйте овощи в чистую банку или керамическую емкость, оставив сверху 2–3 см свободного пространства. Накройте крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 24–48 часов, чтобы капуста слегка проквасилась и пустила сок.

  • Совет: для более яркого аромата можно добавить несколько веточек зеленого сельдерея или листики смородины, а для мягкой кислинки — 1 столовую ложку яблочного уксуса.

После этого переместите емкость в холодильник на два-три дня — квашеная капуста готова к употреблению. Она сохраняет хруст, приобретает насыщенный вкус и становится прекрасной закуской или гарниром к любому блюду.

Омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут — готовьте по нашему рецепту.

Читайте также
Как сделать квашеную капусту дома: бабушкин проверенный способ
Семья и жизнь
Как сделать квашеную капусту дома: бабушкин проверенный способ
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Блинчики как кружева: обалденно простой рецепт, который передается из поколения в поколение. Секрет в одной добавке
Общество
Блинчики как кружева: обалденно простой рецепт, который передается из поколения в поколение. Секрет в одной добавке
Готовлю на Новый год и по будням татарский салат. Первым исчезает со стола!
Семья и жизнь
Готовлю на Новый год и по будням татарский салат. Первым исчезает со стола!
Семья подсела на эту вкуснятину! Лукумадес — воздушные греческие пончики в медовом сиропе
Общество
Семья подсела на эту вкуснятину! Лукумадес — воздушные греческие пончики в медовом сиропе
квашеная капуста
рецепты
простые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
капуста
Грузия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Германия выдала ордер на арест подорвавших «Северные потоки» украинцев
IT-эксперт заявил о новой мошеннической схеме
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.