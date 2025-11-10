Квашеная капуста по‑грузински со свеклой: яркая закуска, как на Кавказе

Квашеная капуста по‑грузински сочетает хруст, пряный аромат и легкую кислинку. А еще она очень красивая, необычного розового цвета, и украсит любой стол.

Для приготовления возьмите 2 килограмма капусты и нарежьте ее крупными кусками, добавьте 500 граммов свеклы, нарезанной тонкой соломкой, и 3 средние моркови, натертые на крупной терке. В смесь положите 2-3 дольки чеснока, мелко порубленные, а по вкусу добавьте острый стручковый перец.

Засыпьте овощи 2 ст. л. соли и тщательно перемешайте руками, слегка помяв, чтобы капуста дала сок. Затем утрамбуйте овощи в чистую банку или керамическую емкость, оставив сверху 2–3 см свободного пространства. Накройте крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 24–48 часов, чтобы капуста слегка проквасилась и пустила сок.

Совет: для более яркого аромата можно добавить несколько веточек зеленого сельдерея или листики смородины, а для мягкой кислинки — 1 столовую ложку яблочного уксуса.

После этого переместите емкость в холодильник на два-три дня — квашеная капуста готова к употреблению. Она сохраняет хруст, приобретает насыщенный вкус и становится прекрасной закуской или гарниром к любому блюду.

