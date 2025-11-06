Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 06:25

Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут

Омлет с овощами: простой рецепт Омлет с овощами: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда утром нет времени долго стоять у плиты, пышный омлет с овощами спасает ситуацию. Он получается легким, воздушным и невероятно ароматным благодаря сочным сезонным овощам. А еще отлично насыщает, не утяжеляя. Основная хитрость — тщательно взбить яйца, чтобы масса стала более воздушной.

Мелко нарежьте четвертинку среднего по размеру болгарского перца, половинку луковицы и горсть разрезанных пополам томатов черри (можете заменить обычными). Эти ингредиенты регулируйте по своему вкусу, как вам больше нравится. Поставьте разогреваться сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла (можете жарить и на оливковом). Бросьте туда перец, потом лук, следом томаты. Жарьте, пока все не станет помягче.

В отдельной миске взбейте вилкой 3 яйца, добавьте 50 мл молока, щепотку соли и чуть-чуть черного перца. Влейте смесь к овощам, накройте крышкой и готовьте на минимальной мощности плиты около 6–7 минут, пока омлет не поднимется и не схватится. В конце можно посыпать небольшим количеством тертого твердого сыра и зеленью — так вкус станет еще богаче.

  • Совет: чтобы омлет получился особенно пышным, разделите белки и желтки, взбейте белки до легкой пены и аккуратно вмешайте в общую массу перед жаркой.

Посмотрите большую подборку рецептов омлетов: от классического до французского пуляра.

Читайте также
Быстрый рецепт пикантных канапе с креветками и овощами для фуршета
Семья и жизнь
Быстрый рецепт пикантных канапе с креветками и овощами для фуршета
Хотите идеальный сыр для бутербродов? Его можно сделать дома из кефира
Семья и жизнь
Хотите идеальный сыр для бутербродов? Его можно сделать дома из кефира
Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова!
Семья и жизнь
Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова!
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет
Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца
Общество
Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
омлеты
завтраки
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панжинский оценил конфликт между Устюговым и Большуновым
Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы
Банкам заплатят за возврат украденных денег: как это отразится на клиентах
«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой
ВСУ атаковали город под Костромой
Названо имя самого сексуального мужчины в мире
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Спасательная операция на месте крупного ДТП с поездом попала на видео
К Земле приближаются сильные магнитные бури уровня G4
Освобождение Купянска, НАТО калечит ВСУ: новости СВО к утру 6 ноября
Стало известно, как Европа спасает свою экологию за счет Украины
Бойцы ВСУ переходят на новый мессенджер
Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео
Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине
В Госдуме раскрыли размер пенсии в 2026 году
Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку
Хирург объяснил, каким людям лучше не делать пластических операций
Составлен список продуктов, способствующих сжиганию жира
В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака
Онищенко отверг идею сокращения летних каникул для начальных классов
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.