Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут

Когда утром нет времени долго стоять у плиты, пышный омлет с овощами спасает ситуацию. Он получается легким, воздушным и невероятно ароматным благодаря сочным сезонным овощам. А еще отлично насыщает, не утяжеляя. Основная хитрость — тщательно взбить яйца, чтобы масса стала более воздушной.

Мелко нарежьте четвертинку среднего по размеру болгарского перца, половинку луковицы и горсть разрезанных пополам томатов черри (можете заменить обычными). Эти ингредиенты регулируйте по своему вкусу, как вам больше нравится. Поставьте разогреваться сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла (можете жарить и на оливковом). Бросьте туда перец, потом лук, следом томаты. Жарьте, пока все не станет помягче.

В отдельной миске взбейте вилкой 3 яйца, добавьте 50 мл молока, щепотку соли и чуть-чуть черного перца. Влейте смесь к овощам, накройте крышкой и готовьте на минимальной мощности плиты около 6–7 минут, пока омлет не поднимется и не схватится. В конце можно посыпать небольшим количеством тертого твердого сыра и зеленью — так вкус станет еще богаче.

Совет: чтобы омлет получился особенно пышным, разделите белки и желтки, взбейте белки до легкой пены и аккуратно вмешайте в общую массу перед жаркой.

