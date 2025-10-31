Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:50

Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра

Рецепт пышного омлета Рецепт пышного омлета Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Омлет — одно из самых простых, но бесконечно вариативных блюд. Он может быть утренним завтраком, легким ужином и даже ресторанным деликатесом. Всё зависит от техники и фантазии. Ниже — пять рецептов, которые превратят привычное блюдо в гастрономическое удовольствие.

Классический пышный омлет, как в детстве

Простой, уютный, пахнущий сливочным маслом — такой омлет возвращает в детство. Взбейте 3 яйца с 100 мл молока и щепоткой соли. На сковороде растопите кусочек сливочного масла, вылейте смесь и жарьте под крышкой 7–8 минут на слабом огне.

Не открывайте крышку, пока омлет не поднимется, — от этого зависит его пышность. Перед подачей можно посыпать свежим укропом или зелёным луком.

Омлет-пуляр — французская версия любимого блюда

Этот знаменитый омлет родом из французского города Мон-Сен-Мишель, где его подают с XIX века. Его секрет — в разделении яиц. Белки взбивают в плотную пену, а желтки соединяют с ложкой сливок и солью.

На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло, аккуратно выложите белковую массу, сверху распределите желтковую смесь и накройте крышкой. Через 3–4 минуты нижняя часть схватится, верх останется воздушным, почти кремовым.

Такой омлет едят ложкой — он нежный, как облако, и тает во рту.

Омлет с начинкой: простой рецепт Омлет с начинкой: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японский омлет омурайсу — кино на тарелке

В Японии этот омлет считают искусством. Готовится он с рисом и курицей, а сверху накрывается тонким, чуть текучим омлетом. Обжарьте мелко нарезанную куриную грудку, лук и морковь, добавьте отварной рис и немного кетчупа.

Для омлета взбейте яйца, вылейте на хорошо разогретую сковороду и жарьте 30–40 секунд, постоянно перемешивая центр. Как только края схватятся, выложите рис, аккуратно заверните и надрежьте верх — омлет красиво «раскроется».

На вкус — невероятно мягко, с лёгкой сладостью и ароматом сливочного масла.

Омлет с грибами и сливками

Для любителей насыщенных вкусов — вариация с ароматными шампиньонами и сливками. Обжарьте на сливочном масле грибы и немного лука, добавьте щепотку мускатного ореха.

Взбейте яйца со сливками и солью, влейте в сковороду и жарьте под крышкой. Сливки придают текстуре бархатистость, а грибы делают блюдо особенно уютным и ароматным.

Омлет-пуляр: простой рецепт Омлет-пуляр: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанский омлет тортилья — плотный, сытный, солнечный

Тортилья из картофеля и яиц — символ испанских завтраков. Нарежьте картошку тонкими дольками, обжарьте до мягкости, добавьте немного лука. Взбейте яйца, соедините с картофелем и готовьте на сковороде до золотистой корочки, затем переверните при помощи крышки.

Получается плотный, но нежный омлет, который можно подавать как горячим, так и холодным. Отлично хранится и подходит даже для пикников.

Советы для идеального омлета

  • Яйца лучше брать комнатной температуры — тогда они взбиваются пышнее.

  • Масло должно быть сливочным, не растительным — оно добавит аромата и мягкости.

  • Омлет не любит спешки: жарьте на умеренном огне, чтобы он поднялся, а не подгорел.

  • И главное — ешьте сразу: через 10 минут омлет теряет свою воздушность.

  • Калорийность: от 130 до 210 ккал на 100 г в зависимости от добавок. Время приготовления: от 10 до 20 минут.

А если вам захочется еще больше интересных рецептов — попробуйте татарский пирог с мясом — зур бэлиш.

