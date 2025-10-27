Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 08:15

Лучший пирог с мясом и картошкой! Готовим простой татарский зур бэлиш

Лучший татарский пирог с мясом! Простой рецепт Лучший татарский пирог с мясом! Простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зур бэлиш — настоящее украшение татарской кухни, символ домашнего тепла и щедрого застолья. Под румяной хрустящей корочкой скрывается сочная начинка из мяса и картошки, которая источает невероятный аромат и буквально тает во рту. Такой пирог традиционно пекут для больших семейных встреч или праздничных обедов — он не только вкусен, но и эффектно смотрится на столе.

Для теста соедините одно яйцо, 200 мл кефира, 3 ст. л. подсолнечного масла, щепотку соли и где-то 400 г муки. Замесите мягкое, эластичное тесто и дайте ему постоять где-то 20 минут. А сами в это время мелко нарежьте 500 г мяса (чаще всего берут говядину или баранину), добавьте три картофелины (надо нарезать их кубиками), две мелко порубленные луковицы, влейте немножко бульона — 3-4 ст. л., чтобы начинка оставалась сочной. Не забудьте добавить приправы в начинку.

Теперь будем лепить пироги. Первым делом тесто разделим на две части. Первую надо раскатать и положить на дно формы, формируя бортики. На нее кладите и равномерно распределяйте мясную начинку. Второй пласт теста пойдет сверху. Советуем как следует защипнуть края и сделать небольшое отверстие в центре.

Выпекайте зур бэлиш при 180 °C около двух часов. За 10–15 минут до готовности аккуратно влейте в отверстие полстакана горячего бульона — пирог станет особенно мягким и ароматным.

Совет: чтобы корочка приобрела аппетитный золотистый оттенок, перед выпечкой смажьте верх взбитым желтком, смешанным с ложкой молока. Получится тот самый домашний бэлиш — румяный, сытный и невероятно вкусный.

Посмотрите рецепт турецкой закуски «Эзме» из перца и помидоров — очень просто и очень вкусно.

пироги
рецепты
рецепт
быстрые рецепты
простые рецепты
кулинария
кухня
выпечка
картофель
Анастасия Фомина
А. Фомина
