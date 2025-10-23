Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!

Эта турецкая закуска будто создана для тех, кто любит яркие, насыщенные вкусы. «Эзме» — не просто салат, а настоящее украшение стола. Сочетание спелых томатов, сладкого перца, ароматной зелени и острого перца чили делает ее универсальной парой к любому мясу, шашлыку или даже просто к свежему хлебу. Отлично подойдет для праздничного стола!

Для приготовления понадобится 4 спелых томата, 1 болгарский перец, 1 небольшой лук, 1-2 дольки чеснока, 1 перец чили, пучок петрушки, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. томатной пасты, 1 ст. л. сока лимона, соль и чуть-чуть молотого перца по вкусу.

Сначала снимите кожицу с помидоров: сделайте на каждом надрез крестом, обдайте кипятком и сразу опустите в холодную воду — кожица легко снимется. Удалите семечки и мелко нарежьте мякоть. Перец и лук тоже нарежьте очень мелко — чем мельче, тем лучше. Измельчите чеснок, чили и зелень.

В подходящей емкости смешайте все овощи, добавьте сок лимона, оливковое масло, томатную пасту, посолите и приправьте перцем. Хорошенько перемешайте и дайте настояться в холодильнике хотя бы 20 минут — вкус станет насыщеннее, а аромат ярче.

Подавайте «Эзме» охлажденной — она великолепно сочетается с шашлыком, курицей на гриле и тонким лавашом. Это блюдо — не просто закуска, а настоящий гастрономический акцент, который оживит любой ужин.

Совет: если хотите смягчить остроту, замените чили на сладкий перец и добавьте щепотку сахара — получится нежный вариант для детей и тех, кто не любит острое.

