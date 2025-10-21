Пелюстка по-грузински — маринуем вкусную розовую капусту!

Семья и жизнь

Это блюдо — настоящий праздник вкуса и цвета. Пелюстка, или маринованная капуста со свеклой, отличается эффектным розовым цветом. А еще она очень ароматная и хрустящая!

Для приготовления возьмите 1 кг белокочанной капусты, 1 среднюю свеклу, 1 головку чеснока, 1 литр воды, 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара, 100 мл 9% уксуса и немного перца-горошка для пикантности.

Капусту (хватит кочана весом 1 кг) нарежьте крупными квадратами, 1 среднюю свеклу — тонкими кружочками, а дольки чеснока (нужна целая головка) — пластинками.

1 л воды налейте в кастрюлю, добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахарного песка, влейте 100 мл уксуса (лучше 9%), закиньте несколько горошинок перца. Поставьте на плитку, дождитесь, пока закипит.

Овощи тем временем переложите в чистую банку слоями: капуста, свекла, чеснок — и так до верха. Снимите маринад с огня, залейте заготовку им, оставьте на кухне на сутки.

Как 24 часа пройдут, уберите пелюстку в холодильник. Уже через пару дней она приобретает насыщенный рубиновый оттенок, станет плотной и хрустящей. Подавайте пелюстку как закуску к горячим блюдам или просто с отварным картофелем — получится ярко, сочно и по-домашнему вкусно.

Совет: если хотите, чтобы капуста получилась особенно яркой, используйте свеклу сорта «бордо» — она придаст насыщенный рубиновый оттенок.

Пелюстка богата клетчаткой и витаминами группы B, а свекла добавляет антиоксиданты, полезные для сердца и сосудов.

