21 октября 2025 в 14:46

Грузинский омлет борано: такой вкуснятины из сыра и яиц на завтрак вы еще не ели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинский омлет борано — сытное и ароматное блюдо, которое станет идеальным завтраком для всей семьи. Такой вкуснятины из сыра и яиц на завтрак вы еще не ели!

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная яичная основа идеально сочетается с тягучим солоноватым сыром, а сливочное масло придает блюду особую нежность.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 150 г сыра сулугуни, 2 ст. л. сливочного масла, соль и свежая зелень. Особенность этого омлета в особой технике приготовления: яйца взбиваются вилкой до однородности, но не до пены, затем в них добавляется натертый на крупной терке сулугуни. На хорошо разогретую сковороду со сливочным маслом выливается яично-сырная смесь и готовится на среднем огне 5–7 минут под крышкой без перемешивания. Готовый омлет нужно сложить пополам и сразу подать на стол.

Борано особенно хорош с грузинским соусом ткемали и свежим лавашом, а его приготовление занимает минимум времени, что делает его прекрасным решением для сытного и полезного завтрака!

Ранее стало известно, как приготовить кабачково-яичную лепешку с начинкой: сытный завтрак за считаные минуты.

Дарья Иванова
Д. Иванова
