Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой

Это блюдо выглядит так элегантно, словно его готовил шеф-повар, хотя процесс занимает минимум времени и усилий. Всего 10 минут — и на столе полноценный ужин. Отличный вариант, когда нет времени на готовку, но хочется чего-то вкусного и полезного.

2 яйца отвариваю вкрутую, очищаю и нарезаю крупными дольками. 1 крупный огурец нарезаю тонкими полукольцами, 1/4 красной луковицы — лепестками. 100 г филе скумбрии горячего копчения разбираю на крупные волокна, удаляя все косточки. На большое блюдо выкладываю горсть салатных листьев, сверху красиво распределяю огурцы, лук, яйца и рыбу. Для заправки смешиваю 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы и 1 ч. л. лимонного сока. Поливаю салат заправкой прямо перед подачей.

