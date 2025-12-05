ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:03

Нежное особуко с соусом и сливками — томлю до мягкости с палочкой корицы: такое мясо сметают с тарелок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сливочный батат с пармезаном идеально оттеняет насыщенный вкус мяса, а соус на основе вина и сливок связывает все компоненты в совершенную гастрономическую композицию.

3 стейка особуко толщиной 2-2,5 см обжариваю с двух сторон на 50 мл растительного масла до румяной корочки. Добавляю 1-2 нарезанные луковицы, 2 веточки сельдерея, 1 нарезанную морковь, 4 зубчика чеснока, 3-4 веточки тимьяна и 5-6 сушеных томатов. Обжариваю 5 минут, вливаю 200 мл красного сухого вина и выпариваю наполовину. Добавляю 600 мл бульона, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. перца, 1 палочку корицы и 1 звездочку бадьяна. Доливаю 300–400 мл воды так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Тушу под крышкой на медленном огне 2–2,5 часа до мягкости мяса. Для пюре 1 большой батат отвариваю до готовности, разминаю с 1-2 ст. л. сливочного масла и тертым пармезаном по вкусу. Для соуса жидкость и овощи после тушения процеживаю, добавляю 70–100 мл сливок и увариваю до желаемой густоты. Подаю мясо с пюре, поливая соусом и украшая петрушкой.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Общество
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Общество
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.
Общество
Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.
Огненная закуска: готовим ядреную домашнюю горчицу на рассоле
Семья и жизнь
Огненная закуска: готовим ядреную домашнюю горчицу на рассоле
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
Семья и жизнь
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
еда
рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.