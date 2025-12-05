Нежное особуко с соусом и сливками — томлю до мягкости с палочкой корицы: такое мясо сметают с тарелок

Сливочный батат с пармезаном идеально оттеняет насыщенный вкус мяса, а соус на основе вина и сливок связывает все компоненты в совершенную гастрономическую композицию.

3 стейка особуко толщиной 2-2,5 см обжариваю с двух сторон на 50 мл растительного масла до румяной корочки. Добавляю 1-2 нарезанные луковицы, 2 веточки сельдерея, 1 нарезанную морковь, 4 зубчика чеснока, 3-4 веточки тимьяна и 5-6 сушеных томатов. Обжариваю 5 минут, вливаю 200 мл красного сухого вина и выпариваю наполовину. Добавляю 600 мл бульона, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. перца, 1 палочку корицы и 1 звездочку бадьяна. Доливаю 300–400 мл воды так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Тушу под крышкой на медленном огне 2–2,5 часа до мягкости мяса. Для пюре 1 большой батат отвариваю до готовности, разминаю с 1-2 ст. л. сливочного масла и тертым пармезаном по вкусу. Для соуса жидкость и овощи после тушения процеживаю, добавляю 70–100 мл сливок и увариваю до желаемой густоты. Подаю мясо с пюре, поливая соусом и украшая петрушкой.

