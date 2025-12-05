ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:16

Организаторов банного борделя в Москве ждет суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двое мужчин устроили бордель в банном комплексе на северо-западе Москвы, за что теперь предстанут перед судом, сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу столицы. По данным следствия, один из фигурантов работал в заведении банщиком и по просьбе клиентов «соединял» их со своим напарником, который организовывал выезд девушек и делил деньги.

Один из обвиняемых работал в комплексе банщиком. По просьбе посетителей он предоставлял контакт второго фигуранта, который в свою очередь организовывал выезд девушек, разъяснял условия работы, вел учет клиентов и распределял денежные средства, — говорится в сообщении.

Ранее Свердловский районный суд Перми принял решение обратить в доход государства четыре квартиры в центре города, принадлежавшие местному жителю. Было установлено, что владелец сдавал помещения в аренду женщинам для занятия проституцией.

До этого полиция разоблачила подпольный бордель в подвале одного из ТЦ Москвы. Салон с интимными услугами работал на улице Барклая, где задержали 39-летнюю приезжую, которая занимала должность администратора.

