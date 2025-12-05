Огненная закуска: готовим ядреную домашнюю горчицу на рассоле

Домашняя горчица на рассоле идеально подходит к холодцу, мясу или салу, а готовится так просто, что вы больше никогда не захотите покупать магазинную!

Возьмите 4 столовые ложки с горкой горчичного порошка и просейте его через мелкое сито в небольшую миску. Просеивание уберет комочки и сделает готовую горчицу идеально гладкой. Добавьте в порошок 1 чайную ложку сахарного песка и половину чайной ложки соли.

Теперь главный компонент — рассол. Вам понадобится примерно 200–250 мл огуречного или помидорного рассола. Рассол обязательно слегка подогрейте, он должен быть теплым, но не горячим.

Аккуратно вливайте теплый рассол в сухую смесь тонкой струйкой, постоянно растирайте массу ложкой или венчиком. Вам нужно добиться консистенции густой сметаны или пасты. Не торопитесь вливать весь рассол сразу. Горчица должна получиться гладкой, без комочков.

Насыщенность вкусу придаст растительное масло. Добавьте в горчицу 1 столовую ложку — лучше всего нерафинированного, оно ароматнее — и снова тщательно перемешайте.

Готовую горчицу переложите в небольшую баночку с плотной крышкой. Поставьте ее в теплое место, например рядом с плитой или батареей, на 6–8 часов. За это время она настоится и приобретет ту самую ядреность. После этого переставьте горчицу в холодильник.

Совет: если вы хотите смягчить вкус, после настаивания в горчицу можно добавить 1 чайную ложку меда и хорошо перемешать.

