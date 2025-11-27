День матери
Лосось в медово-горчичной глазури: сочный и ароматный ужин за 20 минут

Лосось в медово-горчичной глазури: сочный и ароматный ужин за 20 минут
Лосось в медово-горчичной глазури — блюдо, которое сочетает простоту приготовления и ресторанный вкус. Для рецепта нужно: 500 г филе лосося, по 1 столовой ложке меда и дижонской горчицы, чайная ложка зернистой горчицы, 1 столовая ложка соевого соуса, немного лимонного сока и щепотка паприки.

Глазурь готовится заранее: мед смешивают с двумя видами горчицы, соевым соусом, паприкой и лимоном до однородности. Филе слегка подсаливают и выкладывают на противень. Поверх наносят щедрый слой глазури, чтобы она покрывала рыбу полностью. Лосось запекают 12–15 минут при 200 градусах — за это время глазурь карамелизуется, а рыба остается мягкой и сочной внутри.

Блюдо отлично подходит к картофельному пюре, булгуру, рису или зеленому салату. Лосось в медово-горчичной глазури — быстрый способ приготовить что-то яркое и по-настоящему вкусное.

Ранее мы поделились рецептом манной каши на завтрак.

