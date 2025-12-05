Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной

Подавляющее большинство россиян (93,8%) считают, что в спорных жилищных ситуациях, как в случае с Ларисой Долиной, квартира должна оставаться у добросовестного покупателя, сообщают «Ведомости». Участники опроса уверены, что ответственность за ошибку продавца не должна перекладываться на приобретателя недвижимости.

94% россиян считают, что продавцу следует вернуть покупателю деньги, если он стал жертвой мошенников и суд постановил вернуть квартиру. Исследования проводились с 1 по 3 декабря. Опрошены 1100 граждан из всех федеральных округов.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что статус народной артистки не поможет Долиной спасти свою репутацию после квартирного скандала. По его словам, молчание певицы и равнодушие усугубляют ее положение. Рудченко считает, что люди начинают оценивать Долину как персону, которой интересны только деньги, и это накапливается как снежный ком, ухудшая ее образ в глазах публики. Ситуация, по мнению продюсера, становится критической, и вопрос требует быстрого решения.