05 декабря 2025 в 12:53

Развожаев рассказал, как в Севастополе поступили с помогавшим ВСУ бизнесом

Развожаев: в Севастополе национализировали имущество помогавших Украине 11 фирм

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: kremlin.ru
Имущество 11 фирм в Севастополе, чьи владельцы оказывали помощь украинским войскам и спецслужбам, изъято в пользу города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города.

Приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе иностранных, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины, — написал Развожаев.

В опубликованный список вошли такие предприятия, как ООО «Севстар ИСПС», ООО «Севстар ИТ», ООО «Ланком» и ООО «Фринет Крым». Также изъятию подлежат активы ООО «Научно-промышленное предприятие „МИСТ“», нескольких ИП и других коммерческих организаций.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц стоимостью более 1,6 млрд рублей было изъято и обращено в доход государства. Такое решение принял Нагатинский районный суд города Москвы.

Россия
Севастополь
Михаил Развожаев
бизнес
национализации
