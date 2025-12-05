Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье Юрист Соловьев: пострадавшие от пенсионеров могут вернуть деньги через суд

Всем, кто пострадал от действий бабушек-мошенниц, следует идти в суд, посоветовал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, нужно искать огрехи в психиатрической экспертизе и изучать материалы уголовного дела.

Нужно идти по всем судебным инстанциям. Нужно обжаловать решение суда, искать огрехи в схеме, которая была реализована с участием бабушки. Во-первых, стоит поискать ошибки в психолого-психиатрической экспертизе, возможно, настаивать на повторной. Во-вторых, важно изучить материалы уголовного дела: есть ли в нем обвиняемые, какие следственные действия были проведены. Перепроверять нужно все, — рассказал Соловьев.

По его словам, сейчас лучше временно воздержаться от подобных сделок с недвижимостью. Пока лучше приобретать жилье на первичном рынке.

