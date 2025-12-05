ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:20

Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье

Юрист Соловьев: пострадавшие от пенсионеров могут вернуть деньги через суд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Всем, кто пострадал от действий бабушек-мошенниц, следует идти в суд, посоветовал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, нужно искать огрехи в психиатрической экспертизе и изучать материалы уголовного дела.

Нужно идти по всем судебным инстанциям. Нужно обжаловать решение суда, искать огрехи в схеме, которая была реализована с участием бабушки. Во-первых, стоит поискать ошибки в психолого-психиатрической экспертизе, возможно, настаивать на повторной. Во-вторых, важно изучить материалы уголовного дела: есть ли в нем обвиняемые, какие следственные действия были проведены. Перепроверять нужно все, — рассказал Соловьев.

По его словам, сейчас лучше временно воздержаться от подобных сделок с недвижимостью. Пока лучше приобретать жилье на первичном рынке.

Ранее сообщалось, что жительница Самарской области пытается вернуть проданный за 850 тыс. автомобиль по аналогии с делом певицы Ларисы Долиной. Владельцем машины стал местный житель Владислав, который сейчас находится в зоне СВО. Военнослужащий регулярно направляет письма с просьбой дождаться его возвращения.

Иван Соловьев
мошенничество
мошенники
Лариса Долина
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.