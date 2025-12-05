ФОМ: уровень доверия россиян Путину вырос до 77%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос до 77%, показывают результаты опроса фонда «Общественное мнение», который проводился с 28 по 30 ноября среди 1,5 тыс. человек. Согласно данным, 78% опрошенных с уверенностью заявили, что глава государства хорошо справляется со своей работой.

О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п. п. за неделю), — говорится в сообщении.

Также 51% участников опроса положительно оценили работу российского правительства. Позитивную оценку премьер-министру РФ Михаилу Мишустину дали 53% опрошенных россиян.

До этого ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян (66%) считают способность к самопожертвованию ради высоких идеалов чертой исключительно русского человека. Среди других характерных национальных черт участники опроса выделили умеренность в потребностях (56%) и ориентацию на сильного лидера (65%).

Кроме того, 67% россиян убеждены, что 75 лет советской власти сделали их непохожими на жителей Запада. Наиболее часто о национальной самобытности заявляют россияне старше 60 лет.