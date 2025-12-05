Моди у трапа, «Бхагавадгита», танцы: как встретили Путина в Индии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели

4 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Стороны проводят переговоры в узком и широком составах по вопросам особого привилегированного стратегического партнерства, включая двусторонние отношения, региональную и международную повестку.

Моди лично встретил российского президента у трапа самолета на авиабазе Палам. Перед лидерами выступили индийские танцовщицы в традиционных костюмах. После церемонии Путин и Моди отправились на неформальный ужин в одном автомобиле — это редкий протокольный жест особого расположения.

Индийский премьер преподнес главе РФ издание священного текста «Бхагавадгиты» на русском языке. По всему Нью-Дели развесили билборды с приветственными надписями на русском и хинди в честь визита Путина.

Как ожидается, по итогам встречи будут подписаны 10 межведомственных и более 15 коммерческих соглашений, а также программа экономического сотрудничества до 2030 года. На повестке — расширение оборонного сотрудничества, включая возможные закупки дополнительных комплексов С-400 и С-500, энергетическое партнерство и увеличение товарооборота.

