05 декабря 2025 в 12:57

Моди у трапа, «Бхагавадгита», танцы: как встретили Путина в Индии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели Фото: Александр Казаков / РИА Новости
4 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Стороны проводят переговоры в узком и широком составах по вопросам особого привилегированного стратегического партнерства, включая двусторонние отношения, региональную и международную повестку.

Моди лично встретил российского президента у трапа самолета на авиабазе Палам. Перед лидерами выступили индийские танцовщицы в традиционных костюмах. После церемонии Путин и Моди отправились на неформальный ужин в одном автомобиле — это редкий протокольный жест особого расположения.

Индийский премьер преподнес главе РФ издание священного текста «Бхагавадгиты» на русском языке. По всему Нью-Дели развесили билборды с приветственными надписями на русском и хинди в честь визита Путина.

Как ожидается, по итогам встречи будут подписаны 10 межведомственных и более 15 коммерческих соглашений, а также программа экономического сотрудничества до 2030 года. На повестке — расширение оборонного сотрудничества, включая возможные закупки дополнительных комплексов С-400 и С-500, энергетическое партнерство и увеличение товарооборота.

Самые яркие моменты исторического визита Путина в Нью-Дели — в фотогалерее NEWS.ru.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время прибытия на авиабазу ВВС Индии Палам
Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам. Слева: премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Владимир Путин и Нарендра Моди в одном автомобиле отправились из аэропорта в резиденцию премьер-министра Индии
Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»
Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»
Владимир Путин и Нарендра Моди прибыли в резиденцию премьер-министра Индии
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин (слева направо на втором плане) перед началом российско-индийских переговоров
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. Слева направо: министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Индии Денис Алипов, Максим Орешкин, Юрий Ушаков, Денис Мантуров
Фото: Александр Казаков / РИА Новости
Фото: Александр Казаков / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время встречи
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Фото: kremlin.ru/Констанин Заважин
Фото: kremlin.ru/Констанин Заважин
Церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Фото: kremlin.ru/Константин Завражин
Президент РФ Владимир Путин посещает мемориал Махатмы Ганди в комплексе «Раджгхат»
Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Президент РФ Владимир Путин посещает мемориал Махатмы Ганди в комплексе «Раджгхат»
Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время встречи
Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ ТАСС
Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время встречи
Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ ТАСС
Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ ТАСС
