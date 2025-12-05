ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:00

Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бывают моменты, когда гости уже на пороге, а достойной закуски в холодильнике, кажется, нет. Именно тогда на помощь приходит этот рецепт — простой, быстрый и неизменно побеждающий. Он превращает обычные шпроты в изысканный нежный паштет с тонким копчёным ароматом и сливочными нотками. Эта намазка — гениальная альтернатива дорогим рыбным паштетам, она идеально подходит для свежего хлеба, хрустящих тостов или в качестве начинки для тарталеток. Блюдо готовится буквально за пять минут, но вкус его говорит о гораздо более долгой и тщательной подготовке. Это тот самый случай, когда минимальные усилия дают максимальный результат и восторженные отзывы.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка шпрот в масле (120–150 г), 2 плавленых сырка без добавок (по 100 г каждый), 2–3 зубчика чеснока, 50 г размягчённого сливочного масла, зелень укропа или петрушки по вкусу и чёрный молотый перец. Слейте масло из банки со шпрот, но не полностью — оставьте примерно 1 столовую ложку для сочности. Плавленые сырки натрите на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Поместите шпроты вместе с оставленным маслом в глубокую миску и тщательно разомните вилкой до состояния пасты. Добавьте натёртые сырки, размягчённое сливочное масло, чеснок и зелень. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной, пластичной массы. Попробуйте и при необходимости добавьте чёрный перец, соль обычно не требуется из-за солоноватости рыбы и сыра. Переложите паштет в пиалу, накройте и дайте ему настояться в холодильнике хотя бы 30 минут для гармонизации вкусов. Подавайте охлаждённым с гренками, свежим багетом или крекерами, украсив веточкой зелени.

Проверено редакцией
