Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:16

К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой

К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забудьте о скучных пирожках! Эти треугольники из слоеного теста с капустой взорвут ваши вкусовые рецепторы идеальным хрустом, сочностью и неожиданной пикантной ноткой.

Раскатываем пласт слоеного теста — 500 граммов. Шинкуем 300 граммов белокочанной капусты и пассеруем с луковицей до золотистой нежности. Добавляем два рубленых вареных яйца, пучок зелени, соль и перец по щепотке.

Тесто нарезаем на квадраты-площадки. На каждый выкладываем столовую ложку капустной начинки с яйцом. Защипываем треугольные конвертики, края прижимаем вилкой для надежности наших пирожков из слоеного теста.

Смазываем взбитым желтком для соблазнительного блеска. Отправляем в духовку на 25 минут при 190 градусах — пусть подрумянятся. Подаем теплыми, можно со сметаной.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт филе минтая в духовке в сливках.

Читайте также
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Общество
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Юрист рассказал, почему МВД может заинтересоваться «Битвой экстрасенсов»
Общество
Юрист рассказал, почему МВД может заинтересоваться «Битвой экстрасенсов»
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Семья и жизнь
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Грудка плюс то, что есть под рукой! Через 20 минут уже едим — сочное «эскимо» в беконе: и закуска, и горячее
Общество
Грудка плюс то, что есть под рукой! Через 20 минут уже едим — сочное «эскимо» в беконе: и закуска, и горячее
Очень сытно: закуска в лаваше с курицей и кукурузой
Семья и жизнь
Очень сытно: закуска в лаваше с курицей и кукурузой
общество
рецепты
кулинария
пирожки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.