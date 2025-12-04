К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой

Забудьте о скучных пирожках! Эти треугольники из слоеного теста с капустой взорвут ваши вкусовые рецепторы идеальным хрустом, сочностью и неожиданной пикантной ноткой.

Раскатываем пласт слоеного теста — 500 граммов. Шинкуем 300 граммов белокочанной капусты и пассеруем с луковицей до золотистой нежности. Добавляем два рубленых вареных яйца, пучок зелени, соль и перец по щепотке.

Тесто нарезаем на квадраты-площадки. На каждый выкладываем столовую ложку капустной начинки с яйцом. Защипываем треугольные конвертики, края прижимаем вилкой для надежности наших пирожков из слоеного теста.

Смазываем взбитым желтком для соблазнительного блеска. Отправляем в духовку на 25 минут при 190 градусах — пусть подрумянятся. Подаем теплыми, можно со сметаной.

