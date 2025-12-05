ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:00

Корстин раскрыла, готовы ли российские клубы играть в NBA Europe

Корстин заявила о готовности российских клубов стать частью NBA Europe

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские клубы будут стремиться стать частью проекта NBA Europe после возвращения, заявила NEWS.ru генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она отметила, что на данный момент все на уровне слухов и организация следит за ситуацией.

Там своя борьба. Действительно, все пока на уровне слухов, нет никакой официальной информации. Мы просто делаем свое дело и внимательно следим за ситуацией. Если нас в какой-то момент примут обратно, то мы будем стремиться быть частью этого глобального соревнования. Там будет высокий уровень и интересная спортивная составляющая. Пока никто нас не приглашал. Еще ничего не понятно, все на уровне слухов. Но мы ждем информации и, в общем то, открыты к тому, чтобы стать частью проекта, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала, что популярность баскетбола в России растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.

До этого она раскрыла, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.

Илона Корстин
Единая лига ВТБ
баскетбол
NBA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о смертельной опасности смешивания бытовой химии
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.