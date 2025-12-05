Корстин раскрыла, готовы ли российские клубы играть в NBA Europe

Российские клубы будут стремиться стать частью проекта NBA Europe после возвращения, заявила NEWS.ru генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она отметила, что на данный момент все на уровне слухов и организация следит за ситуацией.

Там своя борьба. Действительно, все пока на уровне слухов, нет никакой официальной информации. Мы просто делаем свое дело и внимательно следим за ситуацией. Если нас в какой-то момент примут обратно, то мы будем стремиться быть частью этого глобального соревнования. Там будет высокий уровень и интересная спортивная составляющая. Пока никто нас не приглашал. Еще ничего не понятно, все на уровне слухов. Но мы ждем информации и, в общем то, открыты к тому, чтобы стать частью проекта, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала, что популярность баскетбола в России растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.

До этого она раскрыла, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.