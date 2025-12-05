ТИЭФ'25
05 декабря 2025

Стало известно, сколько БПЛА уничтожили ВС России в 2025 году

ВС России в 2025 году уничтожили более 60 тыс. украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская армия в 2025 году уничтожила свыше 60 тыс. украинских БПЛА, говорится в подсчетах ТАСС. По данным источника, это превышает количество ликвидированных дронов за прошлые годы проведения спецоперации.

В сводках Минобороны говорится, что всего с начала СВО уничтожено более 100 тыс. беспилотников. В 2024 году ВС РФ ликвидировали 28,7 тыс. БПЛА, а в 2023-м — 7,5 тыс. В 2022 году удалось уничтожить 2,7 тыс. беспилотников противника.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения ВС России освободили семь населенных пунктов за первую неделю декабря. Речь идет, в том числе, о Красноармейске и Волчанске. Также российские бойцы освободили Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что город Родинское под Красноармейском почти полностью освобожден от украинских военных, а большая часть противника выбита. По его словам, работу на территории населенного пункта продолжают штурмовые группы при поддержке операторов БПЛА. В Минобороны эти данные не комментировали.

