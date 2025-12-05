ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:01

Хирург перечислил способы, которые помогут справиться с болью в спине

Хирург Тимонин: мини-гимнастика и удобное рабочее место снимут боль в спине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мини-гимнастика, регулярный спорт и правильное рабочее место помогут минимизировать боли в спине, рассказал «Газете.Ru» нейрохирург, руководитель центра лечения боли Станислав Тимонин. По его словам, стресс также вызывает ощущение дискомфорта в спине.

Наконец, важна регулярная физическая активность, например занятия йогой или плаванием несколько раз в неделю. Мета-анализы по физической активности сходятся в одном: регулярное движение — один из самых сильных немедикаментозных способов уменьшить хронические боли в спине, — рассказал Тимонин.

Хирург отметил, что движению необходимо уделять по несколько минут каждые полчаса. По его мнению, также важно следить за положением тела во время работы за компьютером.

Ранее реаниматолог Андрей Ведерников рассказал, что избавиться от боли в пояснице можно, положив подушку между ног. По его словам, в таком положении на поясничный отдел не будет оказываться дополнительного ненужного воздействия.

