Тренер раскрыла главные причины болей в боку

Тренер Мальцева: боли в боку чаще всего указывают на спазм диафрагмы

Колющую боль в боку чаще всего вызывает спазм диафрагмы — главной дыхательной мышцы, пояснила тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева в беседе с Lenta. ru. Важно, что эти ощущения в норме не возникают в состоянии покоя, добавила она.

По словам эксперта, во время физической нагрузки дыхание учащается и становится более поверхностным, активно работающие мышцы ног перераспределяют кровоток, и диафрагма начинает испытывать нехватку крови. Это приводит к ее спазму и возникновению характерной боли, пояснила Мальцева.

Как отметила тренер, возникающие в покое боли вместе с тошнотой и головокружением указывают на проблемы с желчным пузырем, ЖКТ, сердцем или аппендиксом. В таких ситуациях она посоветовала обратиться к врачу.

Тренер добавила, что риск спазма повышается при слабости мышц кора, которые стабилизируют корпус и удерживают органы. При их недостаточном развитии активные движения, такие как бег или катание на лыжах, вызывают сильное сотрясение. Усугубляют ситуацию сутулость, зажатые плечи и поверхностное дыхание. Еще одним провоцирующим фактором может быть полный желудок: он давит на диафрагму снизу, заставляя организм одновременно работать и переваривать пищу, что создает своеобразный «конфликт интересов».

Ранее кардиолог Маргарита Красавникова рассказала, что при гипертоническом кризе важно сохранять спокойствие и оперативно вызвать скорую медицинскую помощь. В таком состоянии нужно занять удобное положение полусидя, а под спину и голову подложить несколько подушек.

