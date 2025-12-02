Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 15:12

Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе

Кардиолог Красавникова: при гипертоническом кризе нужно сохранять спокойствие

Врач-кардиолог снимает электрокардиограмму Врач-кардиолог снимает электрокардиограмму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При гипертоническом кризе важно сохранять спокойствие и оперативно вызвать скорую медицинскую помощь, заявила Regions кардиолог Маргарита Красавникова. В таком состоянии нужно занять удобное положение полусидя, а под спину и голову подложить несколько подушек.

Если тонометр показывает высокие значения и человеку становится хуже, нужно использовать препараты «экстренной помощи». Название лекарства может подсказать врач скорой помощи по телефону еще до приезда бригады. Обычно это препараты центрального действия, которые плавно и постепенно снижают артериальное давление, — отметила Красавникова.

Будучи в таком состоянии, важно расстегнуть тесную одежду и открыть окно — это позволит облегчить дыхание. Окружающим людям при этом следует спокойно общаться с человеком, которому стало плохо. Тревога вынуждает сердце биться еще чаще, пояснила врач.

Ранее кардиолог Эльвира Хачирова заявила, что для поддержания здоровья сердца и сосудов рекомендуется пить свежевыжатый апельсиновый сок. Она посоветовала употреблять около 150–200 мл этого напитка в сутки.

