02 декабря 2025 в 10:17

Кардиолог назвала незаменимый напиток для здоровья сердца и сосудов

Врач Хачирова: свежевыжатый апельсиновый сок позволит укрепить сердце и сосуды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для поддержания здоровья сердца и сосудов рекомендуется пить свежевыжатый апельсиновый сок, заявила LIFE.ru кардиолог Эльвира Хачирова. Она посоветовала употреблять около 150–200 мл этого напитка в сутки.

Свежевыжатый апельсиновый сок содержит антиоксиданты, такие как гесперидин и кверцетин. Они улучшают работу эндотелия, способствуют выработке оксида азота, расслабляющего и расширяющего сосуды, снижают артериальное давление и борются с воспалением сосудистой стенки, что предотвращает атеросклероз, — отметила Хачирова.

Кроме того, этот напиток богат калием и витамином С. Первый из них позволяет выводить излишки натрия и нормализует давление, а второй снижает риск образования атеросклеротических бляшек. Кроме того, некоторые компоненты такого сока уменьшают склонность крови к образованию тромбов. Так этот напиток становится профилактикой инфаркта и инсульта, подытожила врач.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что экстремальные диеты значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, резкое снижение веса также может привести к увеличению хрупкости костей и нарушению обмена веществ.

