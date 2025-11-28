День матери
28 ноября 2025 в 12:34

Назван лайфхак от боли в пояснице

Реаниматолог Ведерников призвал класть подушку между ног при боли в пояснице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Избавиться от боли в пояснице можно, положив подушку между ног, заявил врач-реаниматолог Андрей Ведерников в эфире программы «Жить здорово!». По его словам, в таком положении на поясничный отдел не будет оказываться дополнительного ненужного воздействия.

При боли в пояснице есть простой лайфхак с подушкой: если вы спите на боку, то подушку рекомендовано положить между ног. И при этом позвоночник также выровняется, — рассказал специалист.

Ранее невролог Глеб Маркелов заявил, что вопреки распространенному мнению, остеохондроз может спровоцировать боль не только в спине, но и в животе, груди и даже промежности. Он предупредил, что полностью вылечить его невозможно. По словам специалиста, при этом важно заниматься профилактикой обострений. Он призвал регулярно посещать бассейн или спортивный зал при наличии данной проблемы

До этого невролог Сюзанна Херимян заявила, что частое онемение в конечностях встречается при проблемах с позвоночником. Одна из самых распространенных причин такой проблемы — грыжи или остеохондроз.

