Гастроэнтеролог назвала главную опасность сосисок

Переработанное мясо содержит избыток соли, насыщенных жиров, нитратов и усилителей вкуса, что делает его вредным для организма, рассказала Lenta.ru врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Особенно опасны жирные сорта, такие как сырокопченая колбаса, калорийность которой может достигать 600 ккал на 100 граммов.

Самыми нежелательными для регулярного употребления считаются изделия из жирных сортов мяса калорийностью 200–600 килокалорий на 100 граммов, например сырокопченая колбаса, — рассказала она.

Мельникова пояснила, что частое употребление таких продуктов повышает риск ожирения, диабета второго типа, гипертонии и атеросклероза из-за нарушения липидного обмена. Кроме того, избыток соли способствует развитию остеопороза и проблем с усвоением кальция и фосфора.

Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен рассказала, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов, колбасы или сосисок может увеличить риски развития онкологии. При этом она отметила, что такие продукты не состоят из кровеносных сосудов, сохраняющих инфекции и болезни животных.