06 декабря 2025 в 14:31

На Запорожской АЭС полностью восстановили внешнее электроснабжение

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС Вид на энергоблоки Запорожской АЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
На Запорожской АЭС полностью восстановили внешнее электроснабжение, сообщает пресс-служба атомной станции. Специалистам удалось ввести в работу высоковольтную линию электропередачи 750 кВ «Днепровская».

Восстановлено стабильное энергоснабжение Запорожской АЭС. На Запорожской атомной электростанции введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская», что обеспечивает станции устойчивое внешнее электроснабжение, — говорится в сообщении.

Ранее обе внешние линии были отключены автоматикой, и станция несколько часов работала в автономном режиме. Для питания собственных нужд сначала была задействована резервная линия 330 кВ «Ферросплавная-1».

В настоящее время энергоснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям. Мониторинг не фиксирует превышения естественного фона радиации.

Радиационная обстановка на станции и прилегающей территории остается в норме, — подчеркнули на станции.

До этого МАГАТЭ сообщало, что в ночь на 6 декабря было нарушено внешнее электропитание Запорожской АЭС. Согласно сообщению организации, это стало одиннадцатым случаем полной потери внешнего питания ЗАЭС с начала конфликта на Украине.

