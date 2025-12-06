Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео В Одессе люди разбили окна автобуса ТЦК и освободили мобилизованных

В Одессе местные жители разбили стекла микроавтобуса, принадлежащего одному из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), и помогли выбраться из него мобилизованным, передает «Страна.ua». В потасовке участвовали свыше десяти человек, большинство из которых – мужчины. В ход, в том числе, шли гвоздодеры и покрышки.

Ранее во Львове сотрудника ТЦК убили во время проверки документов. Нападавший, 30-летний житель города, нанес военному ножевое ранение, применил газовый баллончик и скрылся с места происшествия. Пострадавший военком, который, как утверждает прокуратура, являлся ветераном так называемой АТО, был доставлен в больницу с критическим ранением артерии бедра и позже скончался. Подозреваемого в нападении задержали правоохранительные органы.

До этого в Киеве был мобилизован бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш. В социальных сетях сообщали, что футболиста задержали с применением силы и предлагали выйти из ситуации за $25 тыс. (почти 2 млн рублей), но тот отказался.