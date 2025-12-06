ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 15:00

Россиян призвали убрать функцию отображения текста входящих уведомлений

МВД предупредило о новом типе мошенничества через СМС-сообщения якобы от банков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пользователям желательно отключить функцию отображения текста входящих уведомлений и не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, передает ТАСС со ссылкой на МВД России. В ведомстве предупредили, что нередко мошенники выдают себя за сотрудников банков.

Отключите функцию отображения текста входящих СМС-уведомлений на экране заблокированного телефона, — порекомендовали в МВД.

Аферисты стараются всячески притупить бдительность жертвы. В ведомстве напомнили, что для этих целей они говорят о «сбоях в базе данных», «начислении бонусных баллов» или «об участии в соцпрограмме». Далее поступают просьбы о передаче паролей, реквизитов, кодов и прочей информации.

В МВД также предупредили о рисках применения Face ID и отпечатка пальца в банковских приложениях. Для входа лучше использовать сложные пароли. В материалах ведомства также отмечается, что важно установить надежный антивирус. Помимо этого, в целях безопасности не рекомендуется входить в мобильный банкинг с посторонних устройств.

Ранее эксперт Александра Радченко сообщила, что злоумышленники создали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле она служит для взлома устройства получателя.

