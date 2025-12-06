Стоимость аренды домов в Подмосковье перед Новым годом бьет рекорды Аренды домов в Подмосковье перед Новым годом установила рекорд по стране

Перед новогодними праздниками в Подмосковье был зафиксирован рекордный для страны рост стоимости аренды загородных домов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЦИАН. Теперь средняя цена за сутки составляет 40 900 рублей.

Этот показатель почти на четверть выше прошлогодних значений, и Московский регион был назван основным драйвером подорожания. Эксперты отмечают, что, несмотря на рост предложения примерно на 40%, спрос также подскочил на 20%.

Соседние области также показали рост цен, однако он был менее резким: в Тверской области средняя стоимость составила 25 800 рублей (рост на 22%), а во Владимирской — 31 200 рублей (рост на 12%). В других регионах, например, в Самарской области и Татарстане, этот показатель составил 13–14%.

Специалисты связывают дополнительный всплеск интереса к аренде загородных домов с продолжительными праздниками. Впереди у россиян 12 дней отдыха — с 31 декабря по 11 января, что является самыми длинными новогодними каникулами за последние 12 лет.

Ранее аналитики подсчитали, что в России на 13% подорожали бутерброды с натуральной красной икрой, а стоимость бутербродов с имитированной икрой подскочила на 24%. Рост цен обусловлен подорожанием основных ингредиентов.