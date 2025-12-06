ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 15:17

Банда подростков рассекала по Петербургу с ножами, дубинками и ракетницами

МВД: банду подростков с ножами, дубинками и ракетницами задержали в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Петербургские правоохранители доставили в отдел полиции Василеостровского района семерых подростков от 14 до 18 лет за вызывающее поведение на улице Нахимова вечером в пятницу, 5 декабря, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным ведомства, у несовершеннолетних были изъяты две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож.

Подростки громко кричали, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел. Среди задержанных оказались шестеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет и один 18-летний, предварительно, все они находились в состоянии опьянения, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес мужчине не менее двух ножевых ранений. Инцидент произошел в торговом центре на Ореховом бульваре. Подозреваемого задержали. По версии следствия, он также оказал сопротивление полиции и ранил двух сотрудников.

подростки
Санкт-Петербург
полицейские
ножи
задержания
