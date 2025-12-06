Директор столичного театра получил ножевое ранение

Директора музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин доставили в больницу с ножевым ранением, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России. По предварительной информации, травмированного мужчину обнаружили ночью в жилом доме на Планерной улице. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего неизвестно.

Пострадавший госпитализирован. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали агентству.

Суетин руководит театром «Лица» с 2020 года. Он был основан в 1997 году режиссерами Петром Волгиным и Львом Титовым. Театр располагается на северо-западе столицы.

Ранее в Москве мужчина вместе со своим другом убил отчима, ранил мать и вколол ей неизвестное вещество. Все произошло 5 декабря в квартире на Бутырском Валу. Москвич на пару с приятелем проник в квартиру к своей матери, а затем оба набросились с ножом на ее мужа. Оба подозреваемых задержаны.

До этого сообщалось, что жителя Симферополя подозревают в убийстве 12-летнего племянника кухонным топориком. Молодой человек также ранил мать мальчика и его шестилетнего братика. Возбуждено уголовное дело.