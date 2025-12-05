ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:13

Москвич вместе с другом зарезал отчима и вколол матери неизвестное вещество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве мужчина вместе со своим другом убил отчима, ранил мать и вколол ей неизвестное вещество, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, все произошло этой ночью, 5 декабря, в квартире на Бутырском Валу. Оба подозреваемых задержаны.

В публикации говорится, что москвич на пару с приятелем проник в квартиру к своей матери, а затем оба набросились с ножом на ее мужа. Мужчина получил не менее 29 ножевых ранений и скончался на месте преступления. Ранения также получила и мать, кроме того, ей вкололи в плечо шприц с неизвестной жидкостью. Фигуранты попытались скрыть следы преступления и сбежали.

В столичном ГСУ СК России отметили, что следователями произведен осмотр места происшествия и назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Подозреваемые в скором времени будут доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двоих человек. Жертвы смогли самостоятельно покинуть место происшествия и обратиться за медицинской помощью. Подозреваемого задержали практически сразу после случившегося.

